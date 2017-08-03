День десантника в Запорожье: порезанные лица и отгрызенные уши

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. День высокомобильных десантных войск, который отмечался в Украине в среду, в Запорожье прошел неспокойно.

"Традиционно, десантники отметили свой праздник купанием в фонтанах, драками, порезанными лицами и даже отгрызенными ушами. Так, один ВДВшник отгрыз ухо другому в ресторане, а в одном из магазинов выбили дверное стекло. Дебоширы задержаны", — сообщает "Газета.Запорожье".

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Ране начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что более 450 десантников погибли в Донбассе с начала АТО в регионе.