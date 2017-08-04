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    Общество

    Копы в Запорожье устроили флешмоб к годовщине создания Нацполиции

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    Полицейские Запорожья ко второй годовщине создания Национальной полиции Украины устроили флешмоб под названием "Твоя полиция рядом".
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции
    Нацполиция Запорожской области

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье полицейские устроили тематический флешмоб под названием "Твоя полиция рядом".

    Нацполиция Запорожской области
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции
    Нацполиция Запорожской области
    Флешмоб запорожских патрульных ко второй годовщине создания Нацполиции

    Он приурочен ко второй годовщине создания Национальной полиции Украины.

    Ранее в МВД сообщали, что общие показатели преступности в Украине за последние месяцы снизились.

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