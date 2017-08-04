КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье на улице Украинской произошло ДТП при участии трех автомобилей.

Между собой столкнулись "Деу Ланос", ВАЗ 31011 и ВАЗ 2107.

В аварии пострадали пять человек: водитель "Ласноса", водитель ВАЗ 2107 и три пассажира ВАЗа 31011, цитирует zp.vgorode.ua пресс-офицера патрульной полиции Запорожья Юлию Шеймухову.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работали следователи.

zp.vgorode.ua ДТП в Запорожье: столкнулись три автомобиля

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.