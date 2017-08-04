наверх
04.08.201710:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Запорожье: столкнулись три автомобиля

    (обновлено: )81
    В аварии столкнулись сразу три автомобиля - "Деу Ланос", ВАЗ 31011 и ВАЗ 2107, пострадали пять человек, они госпитализированы.
    ДТП в Запорожье: столкнулись три автомобиля
    zp.vgorode.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Запорожье на улице Украинской произошло ДТП при участии трех автомобилей.

    Между собой столкнулись "Деу Ланос", ВАЗ 31011 и ВАЗ 2107.

    В аварии пострадали пять человек: водитель "Ласноса", водитель ВАЗ 2107 и три пассажира ВАЗа 31011, цитирует zp.vgorode.ua пресс-офицера патрульной полиции Запорожья Юлию Шеймухову.

    Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работали следователи.

    zp.vgorode.ua
    ДТП в Запорожье: столкнулись три автомобиля

    Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.  Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Лесной пожар. Архивное фото
    Украина: жара наступает