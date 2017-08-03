Во Львове от жары прямо на улице умер мужчина

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Пасичной найдено тело человека.

varta1.com.ua Тело мужчины, скончавшегося от жары во Львове

Очевидцы, обнаружившие тело, вызвали скорую помощь и полицейских.

По внешнему виду покойному было около 65 лет, сообщает "Warta 1".

По предварительной информации мужчина умер от проблем с сердцем из-за жары.

Накануне в троллейбусе Луцка скончалась женщина также из-за жары. В полиции сообщили, что ей резко стало плохо и спасти пострадавшую не удалось.

Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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