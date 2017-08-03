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    Во Львове от жары прямо на улице умер мужчина

    Тема:

    Украина: жара наступает (145)

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    По информации львовских СМИ, у пожилого мужчины не выдержало сердце из-за аномально жаркой погоды, которая установилась по всей Украине.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Во Львове на улице Пасичной найдено тело человека.

    varta1.com.ua
    Тело мужчины, скончавшегося от жары во Львове

    Очевидцы, обнаружившие тело, вызвали скорую помощь и полицейских.

    По внешнему виду покойному было около 65 лет, сообщает "Warta 1".

    По предварительной информации мужчина умер от проблем с сердцем из-за жары.

    Накануне в троллейбусе Луцка скончалась женщина также из-за жары. В полиции сообщили, что ей резко стало плохо и спасти пострадавшую не удалось.

    Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

    Смотрите также фотоленту: Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

     

     

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