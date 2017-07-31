В мусоропроводе николаевской многоэтажки нашли труп младенца

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 31 июля, в мусоропроводе дома № 11 по ул. Садовой г. Николаева был обнаружен труп новорожденного младенца. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на жителей дома.

Тело мертвого младенца обнаружила дворник, когда очищала мусоропровод от мусора. По ее словам, сначала она обнаружила пакет, внутри которого находилось что-то завернутое в зеленое полотенце. Вначале женщина подумала, что в пакете находится труп кошки и только когда сверток развернулся, упав к ее ногам, она увидела, что это ребенок.

"Перепуганная дворничиха выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать полицию. Прибывшая на место опергруппа Центрального райотдела полиции, осмотрев находку, убедилась, что это труп новорожденного младенца мужского пола. Труп был оправлен на судмедэкспертизу", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы установить личность матери, оперативникам понадобилось всего два часа, отмечает издание. Матерью новорожденного оказалась 21-летняя жительница г. Николаева, которая снимала квартиру в этом же подъезде. Она не замужем, однако у нее уже есть ребенок, которого она родила вне брака.

На учет по беременности женщина не становилась. Ребенка она родила нынешней ночью в арендованной квартире, после чего завернула младенца в полотенце, завернула в пакет и выбросила в мусоропровод. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время женщина задержана, с ней проводятся следственные действия.

Смотрите также: Стрельба и танцы на крыше авто в Днепре. Кадры с места инцидента

Напомним, ранее в Запорожье правоохранители задержали семейную пару при попытке продать своего двухлетнего сына.