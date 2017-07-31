КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В столице в результате сильных порывов ветра рухнувшая с дерева ветка едва не придавила ребенка, сообщает "Киев Оперативный".

"Огромная ветка упала в метре от ребёнка на П.Орлика. Девочка испугана, но, к счастью, травм не получила", — говорится в сообщении.

Facebook "Киев Оперативный" В Киеве упавшая ветка едва не придавила ребенка

Ранее сообщалось, что в центре Киева большая ветка от старой груши упала на четырех прохожих, один из них получил множественные переломы и находится в крайне тяжелом состоянии.