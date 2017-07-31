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    Киев

    В Киеве упавшая ветка едва не придавила ребенка

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    (обновлено: )14
    По данным СМИ, ветка рухнула с дерева на улице Пилипа Орлика. Ребенок, возле которого упала ветка, напуган, однако девочка в результате инцидента, не травмировалась.
    В Киеве упавшая ветка едва не придавила ребенка
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В столице в результате сильных порывов ветра рухнувшая с дерева ветка едва не придавила ребенка, сообщает "Киев Оперативный".

    "Огромная ветка упала в метре от ребёнка на П.Орлика. Девочка испугана, но, к счастью, травм не получила", — говорится в сообщении.

    Facebook "Киев Оперативный"
    В Киеве упавшая ветка едва не придавила ребенка
     

    Ранее сообщалось, что в центре Киева большая ветка от старой груши упала на четырех прохожих, один из них получил множественные переломы и находится в крайне тяжелом состоянии.

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