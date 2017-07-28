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    На Закарпатье нашли мертвым фермера, пропавшего неделю назад

    (обновлено: )20811
    По информации местных СМИ, мужчина, который был председателем фермерского хозяйства, найден мертвым с пакетом на голове и следами насильственной смерти.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В селе Залужье Рогатынского района на территории фермерского хозяйства найден мертвым 65-летний мужчина, последний раз он выходил на связь с женой 22 июля.

    Мужчина был председателем фермерского хозяйства в селе Залужье. Тело отправлено в морг на вскрытие для проведения экспертизы. По факту смерти открыто уголовное производство, ведется следствие.

    По информации портала  WestNews, мужчину нашли мертвым на свалке с пакетом на голове и следами насильственной смерти.

    Ранее в Запорожье патрульный полицейский случайно подстрелил своего коллегу. Также сообщалось, что в кафе Харькова подстрелили мужчину.

     

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