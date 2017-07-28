На Закарпатье нашли мертвым фермера, пропавшего неделю назад

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В селе Залужье Рогатынского района на территории фермерского хозяйства найден мертвым 65-летний мужчина, последний раз он выходил на связь с женой 22 июля.

Мужчина был председателем фермерского хозяйства в селе Залужье. Тело отправлено в морг на вскрытие для проведения экспертизы. По факту смерти открыто уголовное производство, ведется следствие.

По информации портала WestNews, мужчину нашли мертвым на свалке с пакетом на голове и следами насильственной смерти.

Ранее в Запорожье патрульный полицейский случайно подстрелил своего коллегу. Также сообщалось, что в кафе Харькова подстрелили мужчину.