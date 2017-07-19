Минобороны открестилось от полковника, открывшего стрельбу в Киеве

КИЕВ, 19 июл — РИА новости Украина. Задержанный правоохранителями за стрельбу в Киеве пьяный мужчина, имевший при себе удостоверения полковника разведки Министерства обороны Украины, был уволен с военной службы весной текущего года, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

"Киев оперативный" в Facebook В Киеве задержали пьяного полковника за стрельбу на улице

"Задержанный в Киеве сотрудниками правоохранительных органов гражданин Конотопенко А.В. проходил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Весной 2017 он был уволен с военной службы", — говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование о наличии у задержанного мужчины удостоверения сотрудника ГУР Минобороны, уточнили в ведомстве.

"Предварительные версии — халатность должностных лиц по изъятию удостоверения при увольнении или подделка", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце июня в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.