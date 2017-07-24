В центре Праги произошел инцидент со стрельбой

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В центре Праги неизвестный совершил нападение на оружейный магазин. Об этом сообщает издание Novinky.

Нападение произошло около 11 утра на улице Оплеталова.

"Нападение произошло в магазине оружия, продавец магазина и нападавший получили ранения. На месте работают криминалисты, дело в начальной стадии расследования", – сообщил представитель полиции Ян Данек.

СМИ сообщают, что неизвестный забежал в магазин с ножом и набросился на продавца, на спасение последнего бросился его коллега, который выстрелил в нападавшего.

Сообщается, что и нападавший, и продавец потеряли много крови, у одного раненого была констатирована остановка сердца, однако медикам удалось его реанимировать.

Оба пострадавших доставлены в больницу.

Напомним, в Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню, пострадали пять человек.