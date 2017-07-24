наверх
24.07.201717:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В центре Праги произошел инцидент со стрельбой

    (обновлено: )98
    Нападение произошло в магазине оружия, продавец магазина и нападавший получили ранения. На месте работают криминалисты, дело в начальной стадии расследования.
    Инцидент в центре Праги
    cz.linkedin.com

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В центре Праги неизвестный совершил нападение на оружейный магазин. Об этом сообщает издание Novinky.

    Последствия нападения на отель в Египте
    @amrsalama
    Эксперт: нападение на туристов в Хургаде не повлияет на турпоток

    Нападение произошло около 11 утра на улице Оплеталова.

    "Нападение произошло в магазине оружия, продавец магазина и нападавший получили ранения. На месте работают криминалисты, дело в начальной стадии расследования", – сообщил представитель полиции Ян Данек.

    СМИ сообщают, что неизвестный забежал в магазин с ножом и набросился на продавца, на спасение последнего бросился его коллега, который выстрелил в нападавшего.
    Сообщается, что и нападавший, и продавец потеряли много крови, у одного раненого была констатирована остановка сердца, однако медикам удалось его реанимировать.

    Оба пострадавших доставлены в больницу.

    Напомним, в Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню, пострадали пять человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары