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    Эксперт: нападение на туристов в Хургаде не повлияет на турпоток

    Тема:

    Опасный Египет: убийство туристов в отеле (40)

    (обновлено: )87
    Серьезным последствием для Египта стал бы запрет на поездки в страну со стороны государств, граждане которых пострадали от нападения, считает египетский эксперт.
    Последствия нападения на отель в Египте
    @amrsalama

    Маргарита Кислова, Надим Зуауи — Каир, для РИА Новости Украина

    Нападение на иностранных туристов в Хургаде не окажет влияния на туристический сектор Египта, считает бывший глава Союза туристических палат страны Ильхами аз-Заят.

    Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов.

    В результате атаки, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и одна женщина с гражданством России и Украины.

    alriyadh.com
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    Нападавший был задержан, сообщают РИА Новости.

    "Я не считаю, что нападение на иностранных  туристов в Хургаде повлияет на туристический поток в Египет  в целом, и в Хургаду в частности", — сказал бывший глава Союза туристических палат страны Ильхами аз-Заят.

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    По словам эксперта, действительно серьезным последствием стал бы только запрет на поездки в Египет со стороны государства, граждане которого стали жертвами нападения.

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