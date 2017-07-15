Эксперт: нападение на туристов в Хургаде не повлияет на турпоток

Маргарита Кислова, Надим Зуауи — Каир, для РИА Новости Украина

Нападение на иностранных туристов в Хургаде не окажет влияния на туристический сектор Египта, считает бывший глава Союза туристических палат страны Ильхами аз-Заят.

Неизвестный с ножом в пятницу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов.

В результате атаки, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и одна женщина с гражданством России и Украины.

alriyadh.com На месте резни в Египте

Нападавший был задержан, сообщают РИА Новости.

"Я не считаю, что нападение на иностранных туристов в Хургаде повлияет на туристический поток в Египет в целом, и в Хургаду в частности", — сказал бывший глава Союза туристических палат страны Ильхами аз-Заят.

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По словам эксперта, действительно серьезным последствием стал бы только запрет на поездки в Египет со стороны государства, граждане которого стали жертвами нападения.