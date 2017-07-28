КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Под Харьковом в четверг горели склады автозапчастей, сообщает ГСЧС.

Как отмечается, после пожара пострадали двое мужчин.

Пресс-служба ГСЧС в Харьковской области Под Харьковом горели склады автозапчастей

"Поступила информация о пожаре на территории складов в селе Подворки в Дергачевском районе вблизи Харькова. Огнем охвачены складские помещения автозапчастей. Площадь пожара составляет около 800 кв.м", — говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали двое мужчин 1975 и 1968 годов рождения, по предварительным данным, сотрудники складских помещений. С отравлением угарным газом они были госпитализированы в областную больницу. Причина возникновения пожара выясняется.

В середине июля во Львовской области масштабный пожар произошел на складе по выработке топливных брикетов.