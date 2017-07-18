Во Львовской области горит топливный склад

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел на складе по выработке топливных брикетов в селе Великие Глебовичи Перемышлянского района Львовской области, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"18.07.2017 в 23:00. Горит склад по выработке топливных брикетов!!! В с. Большие Глебович. На месте присутствуют 4 пожарные машины, но масштабы огромны и их усилий мало!" — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Facebook Igor Zinkevych Комментарий Игоря Зинкевича

Он также опубликовал несколько фотографий горящего здания.

Facebook Igor Zinkevych Пожар на складе топливных брикетов во Львовской области

Официальной информации по факту происшествия на данный момент не поступало.