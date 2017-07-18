Во Львовской области горит топливный склад

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел на складе по выработке топливных брикетов в селе Великие Глебовичи Перемышлянского района Львовской области, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"18.07.2017 в 23:00. Горит склад по выработке топливных брикетов!!! В с. Большие Глебович. На месте присутствуют 4 пожарные машины, но масштабы огромны и их усилий мало!" — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.
Комментарий Игоря Зинкевича
Он также опубликовал несколько фотографий горящего здания.
Пожар на складе топливных брикетов во Львовской области
Официальной информации по факту происшествия на данный момент не поступало.