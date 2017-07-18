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    Происшествия

    Во Львовской области горит топливный склад

    (обновлено: )17621
    По данным депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, на место происшествия уже прибыли четыре пожарные машины, однако "их усилий мало".
    Пожар на складе топливных брикетов во Львовской области
    Facebook Igor Zinkevych

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел на складе по выработке топливных брикетов в селе Великие Глебовичи Перемышлянского района Львовской области, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. 

    "18.07.2017 в 23:00. Горит склад по выработке топливных брикетов!!! В с. Большие Глебович. На месте присутствуют 4 пожарные машины, но масштабы огромны и их усилий мало!" — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Facebook Igor Zinkevych
    Комментарий Игоря Зинкевича

    Он также опубликовал несколько фотографий горящего здания. 

    Facebook Igor Zinkevych
    Пожар на складе топливных брикетов во Львовской области

    Официальной информации по факту происшествия на данный момент не поступало. 

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