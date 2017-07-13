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    В Киевской области возник сильный пожар на складе древесины

    (обновлено: )31
    По данным ГСЧС, в результате пожара уничтожено 50 кубометров древесины и поддонов, три бытовых вагончика по 12 квадратных метров, дом охраны на площади 40 квадратных метров и легковой автомобиль Skoda.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Пожар возник на складе древесины в Киевской области, спасателям удалось локализировать его на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "В Службу спасения "101" поступила информация о пожаре штабелей древесины на улице Комарова, 24 в селе Милая Киево-Святошинского района. Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что горят штабеля поддонов и доски для их изготовления. В 05.00 пожар площадью тысяча квадратных метров локализовали", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в результате пожара уничтожено 50 кубометров древесины и поддонов, три бытовых вагончика по 12 квадратных метров, дом охраны на площади 40 квадратных метров и легковой автомобиль Skoda. Погибших и пострадавших нет, продолжается ликвидация пожара.

    "Спасены от уничтожения огнем 100 м древесины, рядом расположены жилой дом и гостинично-ресторанный комплекс. К тушению привлечены 38 человек личного состава и 7 единиц техники, а также автоцистерна пожарной службы охраны с. Дмитровка и две водовозки", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось, ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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