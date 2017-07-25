Во Львове вор застрял в вентиляционном окне во время побега

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, когда убегал с места кражи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

"Около 01:00 патрульные получили вызов на улицу Зубровскую относительно кражи. Жители услышали, что в подвальных помещениях кто-то хлопает. Когда инспекторы приехали на место, то обнаружили человека, который поняв, что его разоблачили, пытался покинуть подвал через вентиляционное окно и застрял. По словам заявителей, в подвале должен был находиться соратник застрявшего. Патрульные обследовали территорию и в одном из подвальных помещений они обнаружили еще одного человека, который уже приготовил сумки с кабелями, строительными электроинструментами. К инспекторам подошел житель дома и сказал, что его подвал сломан и перечислил, что у него похитили ранее упомянутые предметы ", — сообщили в полиции.

Один из задержанных ранее судимый за кражу. На место вызвали следователей.

"Мужчины не успели ничего вынести из подвала. На месте инцидента у них мы обнаружили около 90 метров проволоки, цветные металлы, это уже все, что было приготовлено на вынос. Во время задержания мужчин присутствовал владелец вещей. Двое мужчин ранее привлекались к уголовной ответственности", — рассказал инспектор патрульной полиции 2 батальона Владимир Антонов.

Напомним, в Киеве женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги.