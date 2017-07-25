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    Во Львове вор застрял в вентиляционном окне во время побега

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    Как отмечается, мужчины не успели ничего вынести с места ограбление. На месте инцидента у них мы обнаружили около 90 метров проволоки, цветные металлы.
    Вор во Львове застрял в вентиляционном окне
    Фото со страницы Полиции Львова в Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, когда убегал с места кражи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

    "Около 01:00 патрульные получили вызов на улицу Зубровскую относительно кражи. Жители услышали, что в подвальных помещениях кто-то хлопает. Когда инспекторы приехали на место, то обнаружили человека, который поняв, что его разоблачили, пытался покинуть подвал через вентиляционное окно и застрял. По словам заявителей, в подвале должен был находиться соратник застрявшего. Патрульные обследовали территорию и в одном из подвальных помещений они обнаружили еще одного человека, который уже приготовил сумки с кабелями, строительными электроинструментами. К инспекторам подошел житель дома и сказал, что его подвал сломан и перечислил, что у него похитили ранее упомянутые предметы ", — сообщили в полиции.

    Один из задержанных ранее судимый за кражу. На место вызвали следователей.

    "Мужчины не успели ничего вынести из подвала. На месте инцидента у них мы обнаружили около 90 метров проволоки, цветные металлы, это уже все, что было приготовлено на вынос. Во время задержания мужчин присутствовал владелец вещей. Двое мужчин ранее привлекались к уголовной ответственности", — рассказал инспектор патрульной полиции 2 батальона Владимир Антонов.

    Напомним, в Киеве женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги.

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