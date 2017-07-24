Уснул за рулем: под Житомиром водитель влетел в грузовик, погибли его дети

Пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в Житомирской области легковушка влетела в припаркованный грузовик, в результате чего погибли двое человек.

Как сообщили в патрульной полиции города Житомира, ДТП произошло на 228 км трассы Киев-Чоп.

"Водитель 58 г.р., ехал с заработков на автомобиле Нисан Куба, с двумя детьми: сын 88 г.р., дочь 95 г.р. По предварительным данным водитель уснул за рулем и врезался в фуру, которая стояла припаркованная в попутном направлении", — рассказали в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли дети водителя. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.