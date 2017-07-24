В Харьковской области подорвали автомобиль с директором фабрики

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Мужчина пострадал в результате взрыва автомобиля на предприятии в Харьковской области, полиция завела уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщила пресс-служба областного управления полиции.

По данным полиции, взрыв произошел в понедельник рано утром в селе Староверовка. Для установления обстоятельств по адресу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, кинологи и скорая медицинская помощь.

полиция Харьковской области в facebook В Харьковской области взорвался автомобиль

"Правоохранители установили, что взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в тот момент, когда водитель заводил автомобиль "ВАЗ Нива". В результате происшествия 42-летний владелец автомобиля получил телесные повреждения. Состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении управления в Facebook в понедельник.

Также сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным СМИ, пострадавшим оказался директор местной птицефабрики.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром автомобиль взорвался в Одессе, прибывшие на место полицейские выясняют причины.