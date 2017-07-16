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    В Житомирской области подстрелили предпринимателя, активиста партии

    (обновлено: )14
    Как выяснилось, раненный мужчина оказался местным жителем, частным предпринимателем Евгением Дидковским, активистом местного отделения одной из политических партий.
    Раненный неизвестными в Житомирской области предприниматель Евгений Дидковский
    facebook.com/Евгений Дидковский

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В центре Коростышева Житомирской области в субботу неизвестные подстрелили предпринимателя, который гулял с ребенком, сообщила пресс-служба областной полиции.

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    Как стало известно, 15 июля в Коростышевский отдел поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 29-летнего предпринимателя.

    "Около 15.30 на площади Соборной в г. Коростышев двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости", — сообщили в полиции.

    Установлено, что травмированный является местным жителем, частным предпринимателем, активистом местного отделения одной из политических партий.

    По предварительному заключению специалистов, выстрелы были осуществлены из револьвера типа "Флобер".

    Также об этом случае на своей странице в Facebook написал общественный активист Андрей Ковалев. "На нашего однопартийца партии УКРОП, активиста Евгения Дидковского во время прогулки с ребенком было совершено вооруженное нападение. Бандиты на мотоцикле подъехали к нему и в упор расстреляли из пистолетов. Сейчас Евгений находится в реанимации", — написал Ковалев.

    В то же время пострадавший Дидковский на своей странице в Facebook разместил фото и видео, сделанные после нападения на него.

    Напомним, в Киеве ночью 15 июля произошла стрельба, ее участников задержали правоохранители. 

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