В Харькове со стрельбой задержали террористов ИГИЛ - СМИ

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Стрельба произошла накануне вечером на парковке ТРЦ "Караван" на Окружной дороге в Харькове в ходе задержания предполагаемых террористов ИГИЛ, сообщают местные СМИ.

"Сотрудники Службы безопасности в ходе задержания двух граждан неславянской внешности ранили одного из них в ногу. Еще одна пуля попала в окно припаркованного автомобиля Volkswagen Tiguan. По предварительной версии, как минимум один из мужчин находился в международном розыске", — пишет newsroom.kh.ua.

newsroom.kh.ua Задержание террористов ИГИЛ в Харькове

По данным издания, начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула подтвердил, что один из задержанных находился в международном розыске.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ" и "защитить цивилизацию".