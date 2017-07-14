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    В Харькове со стрельбой задержали террористов ИГИЛ - СМИ

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    Задержание террористов ИГИЛ в Харькове
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Стрельба произошла накануне вечером на парковке ТРЦ "Караван" на Окружной дороге в Харькове в ходе задержания предполагаемых террористов ИГИЛ, сообщают местные СМИ.

    "Сотрудники Службы безопасности в ходе задержания двух граждан неславянской внешности ранили одного из них в ногу. Еще одна пуля попала в окно припаркованного автомобиля Volkswagen Tiguan. По предварительной версии, как минимум один из мужчин находился в международном розыске", — пишет newsroom.kh.ua

    newsroom.kh.ua
    Задержание террористов ИГИЛ в Харькове

    По данным издания, начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула подтвердил, что один из задержанных находился в международном розыске.

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ" и "защитить цивилизацию".

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