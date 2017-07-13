Груда земли заживо засыпала рабочих в Житомирской области

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В городе Олевск Житомирской области двух рабочих заживо засыпало землей, когда они копали траншею. ЧП произошло на улице Франко, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"Выяснилось, что бригада мужчин копала траншею и прокладывала трубы. Вдруг произошел оползень, и двух работников привалило пластиковой трубой диаметром 400 мм и землей. Одного из них засыпало полностью, а другого – по пояс. Глубина траншеи составляла около 4 м. До прибытия спасателей коллеги вытащили одного человека и откопали голову другого, чтобы он смог дышать", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели откопали пострадавшего и вытащить его на поверхность. Рабочий был в сознании, однако не двигался. Бойцы ГСЧС передали пострадавшего медикам скорой помощи.