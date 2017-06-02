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02.06.201709:11
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    Курс валют НБУ: доллар подешевел в конце рабочей недели

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу на отметке 2947,33 грн за 100 евро, российского рубля — 4,646 грн за 10 рублей, доллара - 2627,09 грн за 100 долларов.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 2 июня на уровне 2627,09 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,33 грн за 100 евро, российского рубля — 4,646 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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