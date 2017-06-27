Раде предлагают создать рабочую группу по ситуации вокруг "Страны"

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании рабочей группы по расследованию ситуации, сложившейся вокруг интернет-издания "Страна.ua".

Проект Постановления №6654 о создании депутатской рабочей группы по вопросам расследования проблемной ситуации, которая сложилась вокруг издательства "Страна.UA" с целью обеспечения общественного и депутатского контроля за законным, беспристрастным и объективным расследованием дела получен передан руководству парламента в понедельник, 26 июня, однако на данный момент текст документа на сайте ВР отсутствует.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.

В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.