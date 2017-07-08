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    В мире

    На саммите G20 началась третья рабочая сессия

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (48)

    (обновлено: )7
    Согласно информации, третья рабочая сессия на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге посвящена развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.
    Саммит G20. Коллективное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На саммите "большой двадцатки" в Гамбурге началась третья рабочая сессия, посвященная развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.

    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением о "плане Маршалла" для Черного континента.

    Вопрос об экономическом развитии Африки тесно связан с преодолением миграционного кризиса в Европе.

    В рамках темы здравоохранения планируется обсудить новые инициативы по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в мире.

    Саммит "двадцатки" проходит в Гамбурге 7-8 июля, он сопровождается беспрецедентными уличными протестами.

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