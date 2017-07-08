На саммите G20 началась третья рабочая сессия

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На саммите "большой двадцатки" в Гамбурге началась третья рабочая сессия, посвященная развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением о "плане Маршалла" для Черного континента.

Вопрос об экономическом развитии Африки тесно связан с преодолением миграционного кризиса в Европе.

В рамках темы здравоохранения планируется обсудить новые инициативы по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в мире.

Саммит "двадцатки" проходит в Гамбурге 7-8 июля, он сопровождается беспрецедентными уличными протестами.