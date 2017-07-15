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    По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт"

    (обновлено: )6510
    По данным прокуратуры, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направили в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Facebook Евгений Дейдея

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Донецкой области открыло дело по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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    "Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны г. Авдеевка.

    После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направили в военный госпиталь № 66 г. Покровска.

    Уголовное правонарушение по факту ранения предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", — написала Сарган.

    По ее словам, ранение он получил не тяжелое.

    Ранее сообщалось, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке. 


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