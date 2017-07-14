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    В Генпрокуратуре прокомментировали ранение нардепа Дейдея

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (122)

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    По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Народный депутат Евгений Дейдей. Архивное фото
    Facebook Евгений Дейдея

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей получил в зоне АТО нетяжелое ранение.

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    "Ранение не тяжелое… Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 года примерно в 18.00 часов. После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г. Покровска"", — написала Сарган в Facebook.

    Уголовное преступление по факту ранения нардепа предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

    Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

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