Раненого нардепа Дейдея перевезли в Днепр

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Нардепа Евения Дейдея и еще двух раненых военнослужащих из зоны АТО доставили на вертолете в Днепр, сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", — написала Губа.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей получил в зоне АТО нетяжелое ранение. Напомним, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.