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    Раненого нардепа Дейдея перевезли в Днепр

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (124)

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    По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы "двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей". Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    Facebook Полк полиции "Киев"

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Нардепа Евения Дейдея и еще двух раненых военнослужащих из зоны АТО доставили на вертолете в Днепр, сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. 

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    "Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", — написала Губа.

    Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей получил в зоне АТО нетяжелое ранение. Напомним, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.  

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