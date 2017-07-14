Страх заразителен – доказано математикой

РИА Новости Украина

Исследование, проведенное аспирантом Университетского колледжа Лондона (University College London, UCL), показало, что страх перед преступностью и терроризмом "заразен" и не зависит от реального уровня криминальной опасности.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society A, помогают объяснить, почему страх перед преступностью существует в городах и странах с низким уровнем криминала.

Автор исследования – Рафаэль Приэто Куриэль (Rafael Prieto Curiel) родом из Мехико, где он работал в отделении полиции. Куриэль разработал простую математическую модель, которая позволяет объяснить, почему люди испытывают сильный страх перед терроризмом, когда террористическая угроза на самом деле мала.

Чтобы оценить, как население воспринимает угрозу преступности, Куриэль условно разделил людей на три группы. В первую группу он включил большинство людей, которое статистически имеет "иммунитет" перед преступностью. Во вторую – людей, в жизни которых могут происходить редкие криминальные эпизоды. Последняя группа состоит из сравнительно небольшого числа людей, которые страдают от высокого уровня преступности.

В ходе исследования было обнаружено, что лица из первой группы, которые практически никогда не становятся жертвами преступлений, чувствуют себя в безопасности, если общаются с другими людьми из первой группы. Страх стать жертвой криминала появлялся при общении с людьми из других групп.

Так, согласно математической модели, если хотя бы пять процентов контактов было с людьми из других групп, то более 50 процентов лиц из первой группы начинали испытывать страх перед преступностью.

Исследование также показало, что снижение уровня преступности никак не влияет на то, как воспринимается уровень безопасности. Например, при низком уровне преступности (пять процентов от среднестатистического уровня, характерного для города), математическая модель предсказала, что 30-40 процентов населения из всех трех групп все равно будут бояться, что они станут жертвой преступников.

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"С проблемой, которую мы пытались проанализировать, я столкнулся в те годы, когда работал офицером полиции в Мехико. Мы обнаружили, что число преступлений не связано со страхом в обществе или городе. Мы увидели, что даже если уровень криминала падал, то страх оставался на том же уровне. Эта проблема стала одной из вещей, которые побудили меня начать работать над ученой степенью доктора философии здесь, в Университетском колледже Лондона", — сказал Куриэль Sputnik.

"Используя математику и интересные уравнения и теории, например, о том, как мы делимся идеями с другими [людьми], мы обнаружили, что страх перед преступностью может быть… результатом процесса заражения, то есть когда люди делятся идеями с другими людьми".

Куриэль считает, что уровень преступности низок даже в Мехико, городе, который принято считать опасным местом. Если сравнить уровень криминальной угрозы в Мехико с той же статистикой по стране, окажется, что криминальная обстановка там гораздо лучше.

Ученый высчитал, что половина населения Мехико обладает "иммунитетом" к криминалу и никогда не страдает от преступности.

"Они не знают, что у них "иммунитет" и что они никогда не пострадают от преступности. Тем не менее, в какой-то мере они испытывают страх. Это результат того, что люди делятся идеями, а не того, что это дискриминационный процесс, — это просто значит, что страх скорее является результатом косвенной виктимизации", — объясняет Куриэль.

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"На самом деле вы не страдаете от преступности, но когда вы слышите, что кто-то стал жертвой преступления, и если этот человек похож на вас, или это произошло в вашем районе, или если вы можете идентифицировать себя с жертвой, — это значит, что вы начинаете сильнее бояться… Мы начинаем бояться все больше и больше из-за того, что мы слышим", — говорит Куриэль.

"Так мы пришли к выводу, что страх перед преступностью – это скорее идея, которую мы распространяем, а не результат преступлений. Преступления совершаются с малой частотой, а это значит, что существует несоответствие между уровнем преступности и страхом перед ней", — заключил специалист.

Куриэль надеется, что эта простая математическая модель поможет изменить то, как люди воспринимают вопросы иммиграции и угрозы терроризма. Он надеется, что люди осознают несоответствие между реальностью и чужими мнениями, и неважно, кто их выражает: другие люди, СМИ или правительства.