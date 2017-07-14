КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в среду руководство Львовского бронетанкового завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, задержанных подозревают в совершении преступления, квалифицируемого как "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Также задержан основатель коммерческой структуры – ООО.

Телеканал НТА в Facebook Во Львове задержали руководство бронетанкового завода

Должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 миллионов гривен.

Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены использованные двигатели. Выпуск этой модели двигателей был прекращен еще в 1990-х годах, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", – пояснили в НАБУ.

По предварительной информации, среди задержанных – директор ЛБТЗ Роман Тымкив и его зам Олег Ткаченко.

Напомним, Верховная Рада в четверг дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, на задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.