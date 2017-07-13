Туск призвал Россию срочно освободить задержанных украинцев

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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал Россию немедленно освободить всех задержанных украинцев в России и в Крыму, сообщает УНИАН.

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Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве.

Также Туск выразил уважение режиссеру Олегу Сенцову, которого ФСБ РФ арестовала в Крыму и которого осудил российский суд.

"Сегодня, как вы заметили, Петр (Порошенко), его (Сенцова) день рождения. Я призываю к немедленному освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", — подчеркнул Туск.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.