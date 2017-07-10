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10.07.201718:22
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    Происшествия

    Под Харьковом воры вынесли из ювелирного магазина 3 кг золота

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    Злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа. Спустившись на первый этаж, проломили стену и проникли в ювелирный салон.
    Слиток золота
    REUTERS Mariya Gordeyeva

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Первомайске Харьковской области ночью произошло ограбление ювелирного салона. Злоумышленники вынесли более 3 кг золота, сообщает пресс-служба местной полиции. Продавец магазина сообщила в полицию о краже.

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    По информации правоохранителей, злоумышленники проникли в здание торгового центра через окно второго этажа. Спустившись на первый этаж, проломили стену и проникли в ювелирный салон. Преступники похитили более 3 кг ювелирных украшений из золота.

    Правоохранители изъяли вещественные доказательства и провели осмотр места происшествия. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

    Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина в Киеве.

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