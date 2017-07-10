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    В Севастополе мать до смерти закормила младенца кашей

    (обновлено: )10
    Следственными органами СК РФ по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Севастополя. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей 3-месячной дочери.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, которая до смерти закормила 3-месячную дочь манной кашей, передано в суд, сообщила пресс-служба СК РФ по городу.

    По данным следствия, женщина с февраля 2017 года вопреки рекомендациям врачей кормила свою 3-месячную дочь молочной манной кашей. Особенности развития ребенка 26-летней матерью не учитывались, в результате чего 2 марта 2017 года девочка скончалась.

    "Следственными органами СК РФ по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Севастополя. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей 3-месячной дочери (ч. 1 с. 109 УК РФ)", — сообщили в пресс-службе.

    Доказательная база следствием собрана, в связи с чем обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

    Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына.

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