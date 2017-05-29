В Ивано-Франковской области мать задушила младенца: подробности драмы

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области 23-летняя женщина убила своего двухмесячного сына, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"С сообщением об исчезновении ребенка в полицию обратился 49-летний отец малыша, который указал, что ребенок проживал вместе с матерью в с.Кобаки Косовского района. Выездом на место происшествия работников следственно-оперативной группы и проведенными первоочередными следственными (розыскными) действиями установлено, что вчера, 28.05.2017 на территории лесного массива рядом с с. Кобаки Косовского района Ивано-Франковской области, в овраге обнаружено тело младенца", — сообщает подробности полиции.

if.npu.gov.ua Тело двухмесячного ребенка

В ходе следственных действий и осмотра тела младенца установлено, что женщина задушила ребенка шнурком из ткани и, чтобы скрыть следы преступления, пыталась сжечь его тело на территории своего хозяйства, однако ей это не удалось. Тогда молодая женщина завернула тело в ткань и вынесла его к лесному массиву, где оставила в глубине леса в овраге, при этом снова попыталась сжечь, чтобы не оставлять следов. Родственникам женщина сообщила, что ее ребенка похитили.

В Уголовном розыске области также сообщили, что женщина признала свою вину.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит срок от от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

В феврале в Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух младенцев.