Собирали на покупку дома: родители объяснили желание продать младенца

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. "Сегодня сотрудники ГУ Нацполиции в Запорожской области, совместно с прокуратурой региона задержали семейную пару из Киева при продаже новорожденного за 7 тыс долл.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области Киевляне пытались продать ребенка

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области Киевляне пытались продать ребенка

Оперативная информация о преступлении поступила в правоохранительные органы в апреле, когда ребенок еще не родился. С тех пор началось документирование преступной деятельности так называемых "родителей", в ходе чего было установлено, что женщина 1994 г.р приехала в Запорожье, где 11 мая в одном из роддомов родила девочку. 16 мая вместе с мужем, который прибыл в Запорожье, они продали своего новорожденного ребенка и после завершения сделки передачи ребенка и получения денег были задержаны", — сообщил Золотоноша.

По его словам, оба живут и работают в Киеве, социально-неблагополучными не считаются. В семье есть ребенок — 3-летний мальчик. По предварительным данным, за счет продажи новорожденной девочки супруги собирали деньги на покупку дома.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Сейчас оба задержаны.