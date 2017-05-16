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    Собирали на покупку дома: родители объяснили желание продать младенца

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    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (71)

    (обновлено: )8202
    В семье есть ребенок - 3-летний мальчик. По предварительным данным, за счет продажи новорожденной девочки супруги собирали деньги на покупку дома.
    Киевляне пытались продать ребенка
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. "Сегодня сотрудники ГУ Нацполиции в Запорожской области, совместно с прокуратурой региона задержали семейную пару из Киева при продаже новорожденного за 7 тыс долл.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области
    Киевляне пытались продать ребенка
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области
    Киевляне пытались продать ребенка

    Оперативная информация о преступлении поступила в правоохранительные органы в апреле, когда ребенок еще не родился. С тех пор началось документирование преступной деятельности так называемых "родителей", в ходе чего было установлено, что женщина 1994 г.р приехала в Запорожье, где 11 мая в одном из роддомов родила девочку. 16 мая вместе с мужем, который прибыл в Запорожье, они продали своего новорожденного ребенка и после завершения сделки передачи ребенка и получения денег были задержаны", — сообщил Золотоноша.

    По его словам, оба живут и работают в Киеве, социально-неблагополучными не считаются. В семье есть ребенок — 3-летний мальчик. По предварительным данным, за счет продажи новорожденной девочки супруги собирали деньги на покупку дома.

    Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Сейчас оба задержаны.

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