В Запорожье суд арестовал родителей, пытавшихся продать своего младенца

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Суд в Запорожье арестовал с правом залога семейную пару, пытавшуюся продать дочь за 7 тыс долларов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Запорожской области.

18 мая Вознесеновский районный суд города Запорожья избрал горе-родителям в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца с возможностью залога в размере 128 тыс грн каждому.

Согласно действующему законодательству, продавцов собственного ребенка может ждать до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, супруги из Киева пытались продать новорожденного ребенка за $7 тыс.