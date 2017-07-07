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    На сессии Николаевского райсовета произошла драка: депутату сломали руку

    (обновлено: )12420
    Конфликт между депутатами райсовета начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания. Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода - завязалась драка.
    На сессии Николаевского райсовета произошла драка
    "НикВести"

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Перед началом очередной сессии Николаевского райсовета в пятницу между депутатами Сергеем Протченко от "Радикальной партии" Олега Ляшко и Русланом Неродой от "Блока Петра Порошенко" произошел конфликт и драка, сообщает местное издание "НикВести".

    В настоящее время Нерода находится в больнице. По словам депутата, в результате драки с Протченко у него сломана рука. На вопрос издания о том, будет ли он обращаться в полицию, Нерода ответил: "Думаю, да".

    "НикВести"
    На сессии Николаевского райсовета произошла драка

    Как отмечается, конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Влада громадам". Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода — завязалась драка. Депутатов разняли присутствовавшие в зале депутаты.

    "НикВести"
    Пострадавший Руслан Нерода

    Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева завела пострадавшего к себе в кабинет. После инцидента Нерода в заседании сессии участие не принимал.

    "В ходе сессии депутат Сергей Протченко продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он грозил "принять меры", если он будет упомянут в публикациях СМИ или "хоть одно фото появится в интернете", — пишет издание.

    Напомним, ранее на сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".

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