наверх
26.06.201706:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (235)

    20810
    По предварительным данным, в драке принимало участие шесть человек. В результате инцидента военнослужащий получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий, передает "Киев оперативный" в Facebook

    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Facebook Оксаны Блищик
    Криминал, который не укладывается в голове

    Читайте также: АТО как диагноз. Война не спишет – бойцы шумят, граждане под прицелом

    По предварительным данным, в драке принимало участие шесть человек. В результате инцидента военнослужащий получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. 

    Отмечается, что раненый − Илья Владимирович, 1994 года рождения, прописан в Никополе. 

    Полицейские задержали предполагаемого нападавшего, который нанес потерпевшему ножевые ранения. Ранее он уже привлекался к ответственности за убийство и грабеж. Его задержали в больнице, куда он также попал с травмами после драки. При нем обнаружили нож.

    Напомним, 14 июня в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный редактор "Страны" Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    Дело Гужвы. Арест
    В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против