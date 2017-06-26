В Киеве в массовой драке военный получил тяжелые ножевые ранения

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий, передает "Киев оперативный" в Facebook.

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По предварительным данным, в драке принимало участие шесть человек. В результате инцидента военнослужащий получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Отмечается, что раненый − Илья Владимирович, 1994 года рождения, прописан в Никополе.

Полицейские задержали предполагаемого нападавшего, который нанес потерпевшему ножевые ранения. Ранее он уже привлекался к ответственности за убийство и грабеж. Его задержали в больнице, куда он также попал с травмами после драки. При нем обнаружили нож.

Напомним, 14 июня в Оболонском районе Киева произошло убийство. Тело погибшей женщины обнаружили в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Женщине было почти 70 лет. Убийца нанес около тридцати ударов кухонным ножом (в лицо, грудь и живот), а затем скрылся с места преступления.