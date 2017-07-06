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    В Херсонской области судья открыл стрельбу в кафе - СМИ

    Тема:

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    (обновлено: )11210
    Согласно данным СМИ, судья местного суда Александр Николаевич Шумило у входа в местное кафе открыл огонь на поражение по посетителям из травматического оружия.
    Пострадавший во время стрельбы судьи в Херсонской области
    Фото со страницы Дмитрия Федоренко в Facebook

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В поселке Горностаевка Херсонской области судья местного суда открыл стрельбу в кафе. В результате инцидента был ранен один человек. Об этом в Facebook сообщает журналист, член Общественного совета при Главном управлении национальной полиции в Киеве Дмитрий Федоренко.

    Фото со страницы Дмитрия Федоренко в Facebook
    Пострадавший во время стрельбы судьи в Херсонской области

    "На Херсонщине в маленьком городке с поэтическим названием Горностаевка, судья местного суда Александр Николаевич Шумило у входа в местное кафе открыл огонь на поражение по посетителям из травматического оружия", – сообщает он.

    "По предварительным данным, Александр Шумило в тот день с обеда принимал оковиту, вел себя вызывающе и постоянно хамил окружающим его в общественном заведении людям. А само ЧП произошло вечером, после того как один парень подошел к хмельному "барину" дабы поздороваться. Однако вместо ответного "акта вежливости" явно злоупотребивший спиртным и крайне возбужденный небожитель показал "неприличный жест". В следствие чего возникла словесная перепалка и законник вытащил пистолет, открыв огонь по "обидчику" на поражение", – написал Дмитрий Федоренко.

    Скриншот поста Дмитрия Федоренко в Facebook

    По словам журналиста, один из мужчин попытался забрать пистолет у судьи и "получил пулю в бок".

    Напомним, 28 июня в результате дорожного конфликта в Одессе пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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