Суд перенес заседание по делу задержанного в Италии бойца Нацгвардии

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Судебное заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли, перенесено на 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Кульчицкого в Facebook.

"Обновление информации относительно дела Виталия Маркива. Суд перенесен на данном этапе на сутки в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом, который будет представлять Виталия", — говорится в сообщении.

Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".