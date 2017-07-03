Суд в Италии изберет меру пресечения бойцу Нацгвардии во вторник

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Итальянский суд во вторник, 4 июля, изберет меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

"Во вторник, 4 июля, в 10:00 состоится судебное заседание по избранию меры пресечения", — сообщили в понедельник в Министерстве внутренних дел Украины.

Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".