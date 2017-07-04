В Донецкой области горела шахта: пострадал горняк

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Пожар произошел в вентиляционном штреке шахты в городе Торецк Донецкой области, горняки выведены на поверхность, одни из них получил ожоги, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел во вторник утром на шахте "Центральная" государственного предприятия "Торецкуголь".

"Возгорание возникло примерно в 05.00 в верхней части выработки верхнего штрека на участке №117, на горизонте 1146 метров. Всего в шахте находилось 250 горняков, на аварийном участке горняков не было. По состоянию на 07.00 в шахте остались 53 горняка. На данный момент всех горняков подняли на поверхность. Во время тушения пожара получил ожоги один из горняков. Мужчина был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Технологический процесс на шахте пока приостановлен.