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    В Донецкой области на шахте вспыхнул газ: четверо горняков госпитализированы

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    Сейчас все находятся в городе Краматорск в ожоговом центре. Самый тяжелый уровень ожогов — 60% всего тела. Трое имеют ожоги 50-60% тела, у одного — 15%. Врачи уверяют, что все будут жить.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В понедельник около 21:00 на шахте "Новодонецкая" Допропольского района Донецкой области (ДТЭК) произошла вспышка газа-метана. Четверо горняков получили ожоги.

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    Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Сейчас все находятся в городе Краматорск в ожоговом центре. Самый тяжелый уровень ожогов — 60% всего тела.

    Позже Михаил Волынец добавил, что пострадавшие четыре горняка — проходчики, проходивших выработку на третьем северном вентиляционном штреке пласта L3. Трое имеют ожоги 50-60% тела, у одного — 15%. Врачи уверяют, что все будут жить, пишет глава профсоюза.

    По его словам, на время аварии в шахте находились 122 человека. На аварийном участке было 29 человек.

    Напомним, в результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк.

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