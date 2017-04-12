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    Названа официальная причина трагедии на шахте "Степная"

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (67)

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    Кабмин утвердил отчет комиссии и поручил передать его правоохранительным органам. По словам Геннадия Зубко, причина взрыва на шахте - нарушение правил безопасности и охраны труда.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    vk.com/gromadske_che

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства заявил, что причиной аварии в марте на шахте "Степная" во Львовской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда.

    В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". В результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Правительством была создана государственная комиссия по расследованию причин аварии.

    Михаил Волынец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв на "Степной": шахтеры работали на изношенном оборудовании – Волынец

    Зубко сообщил, что экспертами был выявлен ряд фактов, "которые говорят о несоответствии любым нормам условий охраны труда на шахте и об отсутствии разрешений на использование оборудования в условиях повышенной безопасности".

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    По словам вице-премьера, на шахте не работала система проветривания, из-за чего в воздухе была превышена концентрации метана, который впоследствии взорвался. Искра, которая привела к возгоранию, была высечена оборудованием, не предназначенным для работы в опасных условиях. Также на шахте не сработала автоматизированная система отключения подачи электроэнергии.

    Кабмин утвердил отчет комиссии и поручил передать его правоохранительным органам, а также учесть выводы и предложения при подготовке программы развития угольного сектора.

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