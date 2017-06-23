На шахте "Степная" во Львовской области произошла новая авария

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. На шахте "Степная" во Львовской области накануне произошла новая авария, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"22 июня в 10:38 ч. в шахте "Степная" ГП "Львовуголь", в с. Глухов Сокальского района, произошла остановка главного вентилятора подачи воздуха в шахту. Под землей находился 131 горняк", — говорится в сообщении.

В 12:00 ч. горняки были выведены на свежий воздух. Травмированных и погибших нет.

Напомним, в начале марта на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства заявил, что причиной аварии в марте на шахте "Степная" во Львовской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда.