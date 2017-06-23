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    На шахте "Степная" во Львовской области произошла новая авария

    (обновлено: )59
    По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, произошла остановка главного вентилятора подачи воздуха в шахту.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. На шахте "Степная" во Львовской области накануне произошла новая авария, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    "22 июня в 10:38 ч. в шахте "Степная" ГП "Львовуголь", в с. Глухов Сокальского района, произошла остановка главного вентилятора подачи воздуха в шахту. Под землей находился 131 горняк", — говорится в сообщении.

    В 12:00 ч. горняки были выведены на свежий воздух. Травмированных и погибших нет.

    Напомним, в начале марта на шахте "Степная" произошел взрыв метана, в результате которого погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства заявил, что причиной аварии в марте на шахте "Степная" во Львовской области стало нарушение правил безопасности и охраны труда.

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