наверх
23.06.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция задержала Гужву вместе с посредником - ГПУ

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (65)

    24402
    По информации Генпрокуратуры, руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата денежные средства за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни.
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его посредника, сообщает Генеральная прокуратура, не называя имени посредника, который назывался помощником руководителя издания.

    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Страна
    Как обыскивали Гужву и его "Страну"

    "При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) задержан руководитель интернет-издания "Страна.UA" и его посредник", – сказано в сообщении.

    Досудебное расследование установило, что "руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата Украины денежные средства в размере 20 тысяч долларов США за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни и политической деятельности".

    "По результатам проведенных следственных, негласных следственных (розыскных) действий в течение почти 3 месяцев следствия обнаружено и зафиксировано, в том числе на материальных носителях информации, противоправные действия указанных лиц, их договоренность между собой о размере денежных средств, которые они желают получить от потерпевшего, о намерении и наличии компрометирующих материалов для шантажа последнего", – заявляет прокуратура.

    "22 июня 2017 года непосредственно после передачи денежных средств в размере 10 тысяч долларов США от пострадавшего через посредника руководителю интернет-издания, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", – информирует ведомство.

    "По результатам проведенного неотложного обыска в помещении редакции указанные средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания", – утверждает ГПУ.

    На данный момент готовится сообщение о подозрении задержанным лицам и ходатайство об избрании им меры пресечения, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    В центре Киева взорвался джип
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против