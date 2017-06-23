Полиция задержала Гужву вместе с посредником - ГПУ

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Следователи киевской полиции задержали по статье о вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его посредника, сообщает Генеральная прокуратура, не называя имени посредника, который назывался помощником руководителя издания.

"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями Следственного управления Главного управления Нацполиции в г. Киеве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство) задержан руководитель интернет-издания "Страна.UA" и его посредник", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование установило, что "руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата Украины денежные средства в размере 20 тысяч долларов США за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни и политической деятельности".

"По результатам проведенных следственных, негласных следственных (розыскных) действий в течение почти 3 месяцев следствия обнаружено и зафиксировано, в том числе на материальных носителях информации, противоправные действия указанных лиц, их договоренность между собой о размере денежных средств, которые они желают получить от потерпевшего, о намерении и наличии компрометирующих материалов для шантажа последнего", – заявляет прокуратура.

"22 июня 2017 года непосредственно после передачи денежных средств в размере 10 тысяч долларов США от пострадавшего через посредника руководителю интернет-издания, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", – информирует ведомство.

"По результатам проведенного неотложного обыска в помещении редакции указанные средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания", – утверждает ГПУ.

На данный момент готовится сообщение о подозрении задержанным лицам и ходатайство об избрании им меры пресечения, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.