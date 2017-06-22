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    Происшествия

    В Сумской области произошла массовая драка в колонии, есть жертвы

    (обновлено: )29910
    Драка между заключенными произошла рано утром в четверг. В ходе столкновений погиб один заключенный, который должен был в декабре освободиться. Открыто уголовное производство.
    Шосткинская исправительная колония №66. Архивное фото
    shostka.info

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла в Шосткинской исправительной колонии №66 в Сумской области, погиб один заключенный, сообщает Шостка.info со ссылкой на первого заместителя руководителя местной прокуратуры Павла Моисеенко.

    По его словам, инцидент произошел рано утром в четверг. 

    Татьяна Монтян
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    "Около 4.00 осужденные из одного барака (их было примерно 30 чел.) вскрыли замки, открыли двери и ворвались в соседний барак. Они избили 4 осужденных. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных травм", — сказано в сообщении. 

    Еще двоих доставили в ЦРБ, их жизни ничего не угрожает. После драки осужденные разошлись, никто из сотрудников колонии не пострадал.

    Моисеенко сообщил, что погибший отбывал срок за убийство и в декабре этого года должен был освободиться. Открыто уголовное производство по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".

    По его словам, ситуация в колонии контролируемая, спецназ в колонию не вводился.

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, полиции, Государственной пенитенциарной службы, судмедэксперты.

    Ранее новоприбывшие воспитанники Кременчугской воспитательной колонии в Полтавской области пытались поднять бунт, разгромили комнаты содержания, разбили сантехнику, мебель и порезали себе руки.

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