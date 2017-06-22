В Сумской области произошла массовая драка в колонии, есть жертвы

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла в Шосткинской исправительной колонии №66 в Сумской области, погиб один заключенный, сообщает Шостка.info со ссылкой на первого заместителя руководителя местной прокуратуры Павла Моисеенко.

По его словам, инцидент произошел рано утром в четверг.

"Около 4.00 осужденные из одного барака (их было примерно 30 чел.) вскрыли замки, открыли двери и ворвались в соседний барак. Они избили 4 осужденных. Один из пострадавших впоследствии скончался от полученных травм", — сказано в сообщении.

Еще двоих доставили в ЦРБ, их жизни ничего не угрожает. После драки осужденные разошлись, никто из сотрудников колонии не пострадал.

Моисеенко сообщил, что погибший отбывал срок за убийство и в декабре этого года должен был освободиться. Открыто уголовное производство по статье "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".

По его словам, ситуация в колонии контролируемая, спецназ в колонию не вводился.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, полиции, Государственной пенитенциарной службы, судмедэксперты.

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