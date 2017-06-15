В воспитательной колонии в Полтавской области произошел бунт

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Новоприбывшие воспитанники Кременчугской воспитательной колонии (Полтавская область пытались поднять бунт, разгромили комнаты содержания, разбили сантехнику, мебель и порезали себе руки, сообщил заместитель прокурора Полтавской области Александр Савенко.

По его словам, накануне прокурорам стало известно о чрезвычайной ситуации в Кременчугской воспитательной колонии, где был зафиксирован факт злостного неподчинения воспитанников.

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"Девять из них пытались нанести себе некоторые повреждения и попытались такой себе бунт поднять… Их действия проявлялись в словесной перепалке, повреждении имущества колонии… Там частично повреждены комнаты содержания, разбита сантехника, мебель. Причиной такого поведения воспитанников, по их же словам, стало ненадлежащее отношение работников учреждения: говорят были придирки, которые оскорбляют их честь и достоинство",- сказал Савенко в комментарии "Кременчугской газете".

В то же время он отметил, что некоторые из воспитанников вели себя аналогично и в других колониях до перевода в Кременчуг.

"Мы проверяем также версию о специальной дестабилизации обстановки. Версию о том, что им запретили курить и пользоваться мобильным, что незаконно, о которой говорят журналисты, я не слышал", — отметил зампрокурора области.

Он также сообщил, что воспитанники повредили руки, и сейчас идет проверка, кто и как получил травмы.

"Сейчас изучают врачи эти телесные повреждения… В колонии будет проведена комплексная проверка. Сейчас в ЕРДР внесены ведомости по факту телесных повреждений и по статье о ненадлежащем исполнении своих обязанностей представителями учреждения",- заявил Савенко.

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Директор учреждения Юрий Величко события прокомментировать не смог, так как уже больше недели находится в плановом отпуске.

В мае сообщалось, что заключенные Ольшанской исправительной колонии №53 готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа.