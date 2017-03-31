В украинских колониях заметно возросла смертность

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В украинских колониях с начала текущего года умерли 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования деятельности медицинских служб учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС), сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. Лариса Сарган / Facebook Шок и пиар. Луценко инспектировал колонии

"Основной вопрос совещания — обеспечение независимости и демилитаризации медицинских служб ГУИС как важной составляющей обеспечения прав заключенных и осужденных на охрану здоровья", — написала она на своей странице в Facebook.

Говоря об основных системных проблемах, Луценко сообщил, в частности, что "по состоянию на 30 марта умерло 144 заключенных и осужденных против 112 за аналогичный период прошлого года, и это при том, что в результате гуманизации уголовного законодательства, исполнения закона "Савченко" количество заключенных в учреждениях постоянно уменьшается (за 2016 год — с 81,4 до 60,6 тыс.)".

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