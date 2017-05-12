наверх
12.05.201713:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ольшанскую колонию ввели спецназ: осужденные готовят бунт

    (обновлено: )35711
    Как отмечается, поводом для решения о вводе на территорию учреждения спецназа стало убийство осужденного. Погибший якобы был замечен в "стукачестве", что считается самым страшным грехом среди заключенных.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заключенные Ольшанской исправительной колонии №53 готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа. Об этом "Новостям-N" сообщили осужденные.

    Бунт в Бразилии: не менее 200 заключенных совершили побег
    euronews (на русском), youtube
    Бунт в бразильской тюрьме: не менее 200 заключенных совершили побег

    В пятницу администрация колонии приняла решение о вводе на территорию учреждения спецназа для "зачистки" и проведения массовых обысков — "шмона", говорят осужденные.

    Поводом для репрессивных мер со стороны администрации стало убийство осужденного. Погибший якобы был замечен в "стукачестве", что считается самым страшным грехом среди заключенных.

    Заподозренного в связях с администрацией осужденного жестоко избили. 9 мая он был госпитализирован в больницу скорой помощи Николаева в бессознательном состоянии, 10 мая скончался, не приходя в сознание.

    Непосредственных участников избиения, а также "смотрящего" колонии, смотрящего за бараком и еще несколько человек администрация уже изолировала.

    В марте сотрудники Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора объявили забастовку из-за низкой заработной платы, они отказывались заступать на службу и охранять ожидающих решения суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    "Евровидение-2017" второй полуфинал
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев