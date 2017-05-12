В Ольшанскую колонию ввели спецназ: осужденные готовят бунт

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Заключенные Ольшанской исправительной колонии №53 готовы массово вскрыть себе вены в знак протеста против ввода спецназа. Об этом "Новостям-N" сообщили осужденные.

В пятницу администрация колонии приняла решение о вводе на территорию учреждения спецназа для "зачистки" и проведения массовых обысков — "шмона", говорят осужденные.

Поводом для репрессивных мер со стороны администрации стало убийство осужденного. Погибший якобы был замечен в "стукачестве", что считается самым страшным грехом среди заключенных.

Заподозренного в связях с администрацией осужденного жестоко избили. 9 мая он был госпитализирован в больницу скорой помощи Николаева в бессознательном состоянии, 10 мая скончался, не приходя в сознание.

Непосредственных участников избиения, а также "смотрящего" колонии, смотрящего за бараком и еще несколько человек администрация уже изолировала.

В марте сотрудники Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора объявили забастовку из-за низкой заработной платы, они отказывались заступать на службу и охранять ожидающих решения суда.