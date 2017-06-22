наверх
22.06.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве с девятого этажа высотки выпал человек

    (обновлено: )63
    Пока не известно, погиб мужчина или женщина. По данным сообщения в соцсети, полиция прибыла в течение двух минут, а скорая - через четыре минуты. Спасти не удалось.
    На месте падения человека с девятого этажа в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Киеве из окна квартиры на девятом этаже выпал человек, травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Трагический случай произошел в четверг. Женщина или мужчина, не уточняется.

    "Киев. Улица Бучмы 1. Из квартиры на 9 этаже выбросился (выбросили?) человек. Полиция прибыла в течение 2-х минут. Скорая через 4. Спасти жизнь не удалось", — говорится в сообщении.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 22 июня 2017

    Ранее полицейские сообщили, что в Харькове мужчина совершил суицид, выбросившись из окна на седьмом этаже.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Белый дом. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ