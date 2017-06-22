В Киеве с девятого этажа высотки выпал человек

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В Киеве из окна квартиры на девятом этаже выпал человек, травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Трагический случай произошел в четверг. Женщина или мужчина, не уточняется.

"Киев. Улица Бучмы 1. Из квартиры на 9 этаже выбросился (выбросили?) человек. Полиция прибыла в течение 2-х минут. Скорая через 4. Спасти жизнь не удалось", — говорится в сообщении.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 22 июня 2017

Ранее полицейские сообщили, что в Харькове мужчина совершил суицид, выбросившись из окна на седьмом этаже.