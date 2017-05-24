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    В Харькове мужчина выбросился с 7 этажа

    (обновлено: )9201
    В полиции сообщили, что мужчина был недоволен жизнью и уже высказывал намерения совершить самоубийство. Он выбросился из окна собственной квартиры на 7 этаже.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина совершил суицид, выбросившись окна 7-го этажа, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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    УНИАН
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    "Предварительно установлено, что 37-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна собственной квартиры на 7 этаже", — сообщает подробности полиция. 

    Правоохранители установили личность погибшего и опросили свидетелей. Его мать сообщила, что погибший был недоволен жизнью и уже высказывал намерения совершить самоубийство.

    Сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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