В Харькове мужчина выбросился с 7 этажа

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина совершил суицид, выбросившись окна 7-го этажа, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что 37-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна собственной квартиры на 7 этаже", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители установили личность погибшего и опросили свидетелей. Его мать сообщила, что погибший был недоволен жизнью и уже высказывал намерения совершить самоубийство.

Сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.