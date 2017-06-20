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    В Одессе пенсионерка выжила после падения из окна квартиры

    (обновлено: )11
    Женщина выпала из окна третьего этажа на крышу балкона второго этажа жилого дома. Спустя 7 минут после сообщения на место прибыли сотрудники ГСЧС и сняли пострадавшую с козырька дома.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Одессе женщина 1937 года рождения выпала из окна многоквартирного дома на улице Черноморского казачества. Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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    "Женщина выпала из окна третьего этажа на крышу балкона второго этажа жилого дома. Спустя 7 минут после сообщения на место прибыли сотрудники ГСЧС и сняли пострадавшую с козырька дома", – рассказали спасатели.

    Состояние здоровья спасенной удовлетворительное, отмечают в ведомстве, но ее доставили в больницу.

    Напомним, в Бердянске в одном из домов пьяный мужчина выпал из окна 5 этажа.

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